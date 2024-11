"Me deprimo": Paté Centeno relata las consecuencias de su relación con Jafet Soto en Herediano

A Paté Centeno todavía le quedan sensaciones dolorosas después de su temprana salida de Herediano. El técnico fue despedido de su cargo en agosto cuando apenas había asumido un mes atrás, precisamente el 1 de julio. Con solo dos derrotas debió dejar su puesto.

El encargado de tomar esta decisión fue Jafet Soto, quien hasta hoy continúa en el timonel del Team y lo hará hasta que finalice la temporada, ya que para la próxima busca un nuevo técnico que se haga cargo del equipo rojiamarillo.

Justamente su relación con el mandamás de Herediano no terminó de la mejor manera y en más de una ocasión Paté confesó lo que significó su repentina despedida con cinco triunfos, dos empates y dos derrotas. Ahora, volvió a referirse sobre el Team y lo que significa verlo desde afuera.

Las consecuencias que sufre Paté Centeno por su salida de Herediano

“Tengo respeto al colega que está allá (Jafet Soto), pero veo al Herediano ahora y lo que me agarra es nostalgia por estar afuera de la fiesta, no puedo hacer nada. Me deprimo porque no es lo es que yo estaba haciendo“, expresó Paté en clara referencia a que no está de acuerdo en la idea que propone Jafet.

Con respecto a la decisión que tomó el actual DT del Team, Paté confirmó que fue una decisión desesperada. “Quedé untadito después de lo del Herediano porque no pude terminar el campeonato. Fue todo muy duro, no fue fácil asimilarlo. Uno ve que todos los años a la quinta fecha hay dos desesperados que creen que se va a acabar el mundo y entonces toman decisiones“, manifestó en diálogo con el periodista Gabriel Vargas para el programa A Fondo Con.

¿Qué pidió Paté Centeno para su próximo club?

“ Ahora enfocarme en lo que viene y en que aparezca una buena oportunidad en la que se puedan dar las cosas como uno quiere” , fue el pedido de Paté para el próximo club que lo quiera tener entre sus filas. Semanas atrás, Centeno había confirmado que tenía conversaciones con un club de Nicaragua y que podría ser para la próxima temporada .

