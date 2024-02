El Club Sport Cartaginés sufrió su segunda derrota en este Clausura 2024, luego de caer ante Herediano por 3-1 en condición de local. Los brumosos cayeron de esta forma a la sexta posición, fuera de la zona de clasificación a play-offs, mientras que el Team se afianzó aún más en el liderato (lleva 15 puntos tras cinco triunfos y una única caída).

Los dueños de casa no estuvieron para nada contentos con su rendimiento en el campo de juego, especialmente su entrenador, Mario García. El mexicano, en plena conferencia de prensa, llegó a deslizar la posibilidad de marcharse, dejando en el aire su continuidad. “Hay que replantear muchas cosas en mi estancia acá, para ver si vamos a jugar a lo mismo, sino, no tiene caso que esté acá“, disparó.

“Yo juego de una manera y sino podemos lograrla creo que le haría un daño al equipo intentando hacer cosas que no estemos convencidos y listos para hacerlas, eso hay que replantearlo seriamente“, prosiguió el otrora DT de Atlante y León, entre otros. En esa misma línea, fue sumamente autocrítico: “Lo que pasó es culpa mía, posiblemente no le he llegado a los jugadores como se debe y por eso entran dispersos. No me gustó que ellos idearan bien el cómo contrarrestarnos, nos faltó la movilidad para jugar a como entrenamos“.

Luego de estas apreciaciones, reiteró con mayor ahínco que su continuidad podría estar en veremos: “Si no estamos convencidos de estas formas, no puedes jugar así y eso es lo que tenemos que replantear. Si vamos a jugar así, no tiene ningún sentido que esté acá, le voy a hacer más daño que bien“. “Me voy a plantear las cosas, a mí no me gusta perder“, repitió.

Por otra parte, dejó en claro el compromiso que tiene por el conjunto florense: “Yo no estoy acá de chambista, a mí me duele esto. Nos preparamos para darle más que esto a la gente. Yo me echo la culpa, le planteé algo a los jugadores, el rival se opuso. Pero siento que no hay convencimiento y, cuando se intenta hacer a la fuerza, no salen las cosas“.

¿Cuándo vuelve a jugar el Sport Club Cartaginés?

Los brumosos saltarán nuevamente al campo de juego este domingo 18 de febrero, cuando les toque recibir a Liberia desde las 11 de la mañana, por la octava jornada del presente Clausura 2024 de la Liga Promérica de Costa Rica, máxima divisional del fútbol tico que organiza la Unión de Clubes de Fútbol de la Primera División (Unafut).

Al margen de las dos derrotas que tienen en el certamen, los de Cartago también han obtenido tres victorias, así como un empate. Esto compone una decena de unidades, que lo coloca en la sexta ubicación, por debajo de Herediano; Alajuelense; Saprissa; Guanacasteca y San Carlos.