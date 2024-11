Saprissa no perdonó a Alajuelense. En La Cueva, que fue un verdadero hervidero, el equipo de José Giacone vapuleó a Alajuelense, que llegaba como líder e invicto pero sucumbió contra su clásico rival.

El 3-0 de los morados a los manudos fue contundente y, sobre todo, oportuno: llegó en el momento justo de cara a la recta final del campeonato para posicionarse en puestos de clasificación y dar pelea seria.

Sin embargo, la victoria del Monstruo ante Alajuelense no estuvo exenta de polémicas más de que fue muy abultada: según algunos criterios arbitrales, hubo un error grave a favor de los locales que no fue sancionado y cambió el rumbo del encuentro.

Los árbitros dicen que el gol de David Guzmán estuvo más convalidado

Según las palabras del experto y ex árbitro Henry Bejarano, el 2-0 de Saprissa que metió David Guzmán a los 42 minutos del primer tiempo, debería haber sido anulado. “Hay una falta de Jefferson Brenes sobre el jugador de La Liga Carlos Martínez y el VAR no la señala”, aseguró Bejarano.

David Guzmán metió el 2-0 pero no debería haberse cobrado, dicen ahora.

En una radiografía del partido hecha para el diario La Teja, el ex colegiado amplió su concepto. “El árbitro no sancionó la acción y eso provocó el tiro de esquina que dio origen al segundo gol de Saprissa, que no debía darse”, sentenció Bejarano.

Saprissa ganó y ahora sueña con el primer puesto

Envalentonado por las victoria en clásico y con cinco fechas por jugarse, el equipo de José Giacone le apunta ahora al primer lugar. Así lo aseguró el propio Mariano Torres.

Por ahora, Saprissa está tercero con 30 puntos en 17 partidos jugados, mientras que Alajuelense lidera con 34 unidades. San Carlos, en tanto, está segundo con 31 pero con un juego más, por lo que con 15 puntos en juego, todo puede pasar.