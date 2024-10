Lo dice José Giacone: Saprissa padece el clásico con Alajuelense por un motivo particular

Este martes, Saprissa consiguió un poco de alivio en medio de la crisis de resultados que venía arrastrando. El Monstruo le ganó a Comunicaciones en La Cueva por el repechaje de la Copa Centroamericana y consiguió el boleto a la Concachampions.

Éste fue, además, el primer gran triunfo de José Giacone desde que asumió en reemplazo de Vladimir Quesada. El técnico argentino necesitaba como el agua lograr esta clasificación y ahora intentará repetir el fin de semana la alegría.

El sábado, Saprissa y Alajuelense jugarán el clásico de Costa Rica, un partido clave para los morados que están sextos y fuera de los puestos de clasificación mientras La Liga lidera invicta y en soledad. Se trata de un duelo que Giacone padece por un motivo particular.

Los problemas de José Giacone y Saprissa antes del clásico con Alajuelense

Este martes, en las horas previas al partido con Comunicaciones, se confirmó la dolencia muscular de Óscar Duarte que lo marginó de ese juego y lo deja en duda para enfrentar a La Liga.

Mariano metió un gol y después debió salir. (Saprissa)

Luego, en el encuentro, quien debió dejar el césped antes de tiempo fue Mariano Torres, quien sintió una sobrecarga, prefirió no seguir para no arriesgar y así se sumó a esta lista de futbolistas que no se sabe si llegarán al clásico.

¿Qué dijo José Giacone sobre los lesionados de Saprissa?

Luego de ganarle a Comunicaciones, Giacone habló al respecto. “El cuerpo médico está trabajando a full para llegar a tenerlos el fin de semana porque conocemos la importancia del clásico y para nuestras aspiraciones de clasificación”, explicó el DT.

“Así que en eso estamos, tratando de recuperar a todos”, concluyó el técnico, quien sabe que tanto Mariano como Duarte son dos baluartes morados.