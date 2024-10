La crisis de Saprissa continúa. Porque si bien Vladimir Quesada ya hace tiempo que no es más el entrenador, el equipo sigue sin despegar bajo el mando de José Giacone, el nuevo entrenador.

De hecho, este fin de semana perdió con Cartaginés y volvió a quedar muy relegado en la Liga Promérica y por ahora, lejos de los puestos de clasificación.

En el medio, encima, este martes se juega todo contra Comunicaciones en el partido de vuelta del repechaje de la Copa Centroamericana. Y como si fuera poco, el sábado será el clásico con Alajuelense. Una semana decisiva que José Giacone se la toma como tal.

José Giacone señala culpables y responsables en Saprissa

Este lunes, en la conferencia de prensa previa al duelo con Comunicaciones en La Cueva, el técnico morado fue tajante sobre lo que se juega. “Lo tomo con toda la responsabilidad. Uno cuando asume sabe lo que va a enfrentar, y debo asumir toda la responsabilidad”, aceptó el entrenador.

Saprissa se juega todo este martes ante Comunicaciones y el sábado vs. Alajuelense. (Saprissa)

“En ningún momento le voy a hacer cargo a la gestión anterior. No me voy a quitar el tiro, en lo absoluto, debo hacerme cargo. Nos ocupa mejorar todo. Pienso que cuando uno analiza un poco, hemos generado muchas opciones y no hemos concretado; falta esa eficiencia”, agregó Giacone, que ante el conjunto de Guatemala se juega el pasaje a la Copa de Campeones de la Concacaf.

La advertencia de Giacone a Comunicaciones

“Debemos salir con determinación, estamos en nuestra cancha y sabemos lo que eso implica. Nosotros no podemos especular de ninguna forma con el resultado. Tenemos que ir a ganar el partido, y desde el primer minuto vamos a intentarlo”, avisó el DT nacido en Argentina respecto del duelo de este martes.

“Tenemos que ser lo más verticales posible y tener el control del juego, pero como en todo en el fútbol, manejar todas las fases. Queremos hacer un partido completo y sacar la serie. Tenemos grandes jugadores y sabemos cómo es esto, debemos persistir e insistir, y cuando se anote, se abrirá el marco, de eso estoy seguro”, concluyó Giacone.