La rivalidad entre Alajuelense y Saprissa existirá toda la vida en el fútbol de Costa Rica. Y Leonel Moreira quiso dejarlo claro en unas recientes declaraciones sin decir nombre y apellido. Tras la eliminación de los Morados en el Torneo de Copa, Vladimir Quesada se llenó de excusas, algo que evidentemente no se sintió bien para la afición morada en estos últimos días.

Recordemos también que tras esta eliminación del Saprissa Vladimir Quesada en todo momento había manifestado en el pasado que tras ser un equipo de esta envergadura, tenían la obligación de competir y ganar en cada competición. Pero luego de los hechos, este relato parece haber cambiado.

“Para los equipos que competimos en otros torneos es demasiado la saturación. No voy a desdecirme, no me gusta, pienso que no es un torneo importante, es algo a lo que el tico no está acostumbrado y lo vemos en los estadios“, puntualizó Vladimir Quesada en su momento tras la eliminación del Saprissa en el Torneo de Copa ante Santos.

¿Cuáles fueron las nuevas declaraciones de Leonel Moreira?

En unas recientes declaraciones cuando se le consultó a Leonel Moreira por el presente de Alajuelense y todas las competiciones, el arquero rojinegro respondió lo siguiente: “La verdad es que no quiero hablar de los demás, hablo solo de la Liga. Aquí a nosotros nos exigen estar al 100% en todos los torneos”, afirmó.

Leonel Moreira – Alajuelense

“Nosotros respetamos cada torneo, así es la idea que se manda desde arriba. Por eso también tratamos de hacer las cosas de la mejor manera para así poder luchar y ganarlos todos”, sentenció Leonel Moreira para Tigo Sports Costa Rica.

Así marcha la tabla en el Torneo Apertura 2024

Mientras tanto Alajuelense sigue con vida en el Torneo de Copa, la Copa Centroamericana en cuartos de final y liderando el Apertura 2024 luego de ocho jornadas disputadas con 5 victorias, 3 empates y ninguna derrota para tener un total de 18 puntos registrados.