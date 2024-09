La eliminación del Deportivo Saprissa en la Copa ante el Santos de Guápiles dejó un sabor amargo en el entorno morado. El técnico Vladimir Quesada, visiblemente afectado, compareció ante los medios para analizar el encuentro en donde sus propias palabras al final lo expusieron.

A pesar de haber igualado el marcador en los 90 minutos, los tibaseños no pudieron concretar en la tanda de penales, lo que generó una gran decepción entre jugadores, cuerpo técnico y afición.

Vladimir Quesada habló tras la eliminación de este torneo y reconoció que el equipo no pudo aprovechar las oportunidades creadas, lo que resultó en una eliminación prematura.

¿Cuál mentira de Vladimir Quesada fue destapada en Saprissa?

Quesada en todo momento al mando del Saprissa ha dicho que tras ser un equipo de esta envergadura tiene la obligación de competir y ganar en cada competición. Ya que cada trofeo es importante para la vitrina de los Morados. Sin embargo, tras quedar afuera del Torneo de Copa dijo lo siguiente.

Vladimir Quesada – Deportivo Saprissa

“No voy a desdecirme, no me gusta, pienso que no es un torneo importante, es algo a lo que el tico no está acostumbrado y lo vemos en los estadios. De alguna manera para los equipos que competimos en otros torneos es demasiada la saturación, pero nuestras autoridades deciden otra cosa y aunque no estemos de acuerdo hay que respetar“, aseveró Vladimir Quesada para Tigo Sports.

El Deportivo Saprissa quedó eliminado del Torneo de Copa, sumando una nueva decepción a su temporada. Los morados no lograron superar la ronda anterior y se despiden de la competición, dejando vacante su lugar en las semifinales. Mientras tanto, el campeonato copero sigue su curso, definiendo a sus cuatro semifinalistas.