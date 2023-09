La reacción de Celso Borges al enterarse de que no fue convocado en la Selección de Costa Rica

Ayer se conoció la lista oficial de la Selección de Costa Rica para los amistosos en Europa ante Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos. Claudio Vivas decidió comenzar con la renovación y dejó a algunos referentes afuera como Celso Borges, quien venía teniendo un buen rendimiento en Alajuelense.

Luego de la aplastante victoria de la Liga ante Motagua, el experimentado mediocampista habló en conferencia de prensa y le preguntaron por su ausencia en la lista de citados de la Sele. El jugador de 35 años reveló que se sorprendió con esta decisión y aseguró que trabaja para estar en la consideración del entrenador.

“Estoy bien, tranquilo, sigo enfocado en realizar mi trabajo acá para mantenernos bien y ojalá algún día volver a ser tomado en cuenta. No sé (sobre por qué no fue convocado) esa pregunta la tendría que responder el entrenador, yo estoy tratando de darlo todo para estar bien, sé que tengo que seguir trabajando”, declaró Celso Borges.

Para finalizar, fue completamente al responder como fue su reacción al ver la lista y no encontrar su nombre dentro de los citados por Claudio Vivas para los dos amistosos ante los combinados de Medio Oriente: “Sí me sorprendí, he estado en la Selección casi que toda mi carrera”.

¿Cuáles son las ausencias más importantes en esta convocatoria de Costa Rica?

Claudio Vivas ha decidido hacer una renovación en Costa Rica y se vio en las ausencias de Leo Moreira, Celso Borges, Carlos Mora y Aaron Suárez. Ninguno estará presente en estos dos duelos amistosos en tierras europeas.