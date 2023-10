La razón por la que un DT brasileño no llegó a dirigir a la Selección de Costa Rica

Guilherme Prado, en una entrevista exclusiva con Teletica.com, brindó información detallada sobre las conversaciones y acercamientos que mantuvo con el reconocido estratega Mano Menezes. Durante la charla, Prado compartió sus impresiones sobre la experiencia y la oportunidad de intercambiar ideas con Menezes, destacando la riqueza y profundidad de los conocimientos compartidos

¿Qué pasó con Mano Menezes y Costa Rica?

“La realidad es que Mano Menezes no tuvo ninguna propuesta oficial de Costa Rica. Hubo un inicio de conversación, pero no teníamos una propuesta oficial. no hablamos con la presidencia de la selección de Costa Rica, pero sí con la directiva, quién sabe, quizás en el futuro podamos volver a hablar”

“Costa Rica es una selección tradicional. Mano ya estuvo una vez en el Centro de Entrenamiento cuando era entrenador de la selección brasileña. Se tiene chance de jugar la Copa América y de jugar el Mundial. Es un buen proyecto“, acotó Guilherme Prado para Teletica.com

La directiva de la Selección Nacional de Costa Rica sigue adelante en el proceso de selección para designar a un nuevo entrenador, luego de la salida del colombiano Luis Fernando Suárez el pasado 20 de julio.