La promesa con la que Jafet Soto convenció a Paté Centeno y aún no cumplió

Walter Centeno es, sin dudas, la gran apuesta de Jafet Soto para esta nueva temporada con Herediano. El entrenador, ídolo de Saprissa, tendrá este domingo un duelo clave contra los morados, justamente, en una Supercopa caliente que abrirá la campaña.

Ante esto fue que en las últimas horas el propio Paté contó cómo fue que Soto lo convenció de agarrar el mando del plantel rojiamarillo y qué situación resultó fundamental a la hora de tomar una decisión.

La promesa de Jafet Soto que enamoró a Paté Centeno

“Desde que Jafet Soto me dijo que estaba haciendo muchas cosas, me ilusioné. Estos proyectos como estadios no son del todo nuevos para muchos jugadores, pero sí es una experiencia nueva y una motivación extra”, aceptó Centeno, que está tan ilusionado como todos los fanáticos con las obras de la nueva casa.

“No es fácil hacer un estadio, los privilegiados van a ser ellos y los de la provincia de Heredia, tener un estadio de primer mundo cuesta mucho, yo creo que los heredianos vamos a tener un gran estadio”, explicó Centeno en declaraciones a Teletica.com.

Jafet Soto maneja las riendas de Herediano. (IMAGO)

El estreno de Paté Centeno con Herediano

Saprissa y Herediano, con el debut de Paté Centeno en el banquillo florense, chocarán este domingo 7 de julio a las 11:00 a.m. de Costa Rica por la Supercopa. El partido será en el Estadio Nacional, donde impartirá justicia el árbitro Pablo Camacho, y será transmitido en vivo y online por la señal de FUTV y la app TDMAX.

El historial entre Saprissa y Herediano

Saprissa y Herediano se enfrentaron en 365 ocasiones, con 147 triunfos de los Morados ganaron y 101 de los Rojiamarillos, mientras que los 117 encuentros restantes fueron empates.