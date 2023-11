La elección de Gustavo Alfaro como el nuevo director técnico de la selección masculina de Costa Rica, por parte de la Federación Costarricense de Fútbol, ha sido un acontecimiento que ha generado una gran atención, y uno de los aspectos que ha destacado es la composición de su equipo de trabajo. La designación del experimentado entrenador argentino para liderar el destino del equipo nacional trajo sobre la mesa a Hernán Medford, quien dio su análisis sobre este nuevo presente de la selección nacional.

Gustavo Alfaro aterrizará en su nuevo rol al frente de la selección costarricense acompañado por un equipo de seis colaboradores, todos argentinos, que desempeñarán funciones clave en su cuerpo técnico. Entre los asistentes se encuentran Carlos González y Claudio Cristofanelli, cuya experiencia y conocimiento táctico respaldarán el enfoque del entrenador principal. Los preparadores físicos, Sergio Chiarelli y Pedro Arbelaiz, serán responsables de garantizar que el equipo mantenga un nivel óptimo de condición física y resistencia.

Además, el analista de vídeos, Alejandro Manograsso, desempeñará un papel crucial en el análisis y estudio de los rivales, brindando una ventaja estratégica. Por último, el entrenador de porteros, Diego Carranza, trabajará incansablemente con los arqueros para perfeccionar sus habilidades y desempeño en el campo

¿Qué dijo Hernán Medford sobre la llegada de Gustavo Alfaro a Costa Rica?

En una entrevista para el diario La Nación, Hernán Medford expresó lo siguiente: “Es una decisión que no comparto, pero respeto. Lo que digo es que prácticamente el entrenador que viene le quita el trabajo a un tico, viene con muchos asistentes. No estoy en contra del entrenador, pero siento que desplazar a los ticos no está bien; eso es quitarle trabajo al tico. Esto nunca lo había visto”, aseveró Medford.

“No quiero decir que no puede venir un extranjero; eligieron un buen técnico, pero no está bien que se desplace a los ticos, eso es lo que a mí me molesta. Al final, siento que nos minimizamos demasiado, no nos damos el valor. Aquí no se manejan estadísticas, porque los que han marcado la diferencia a nivel de club y selección son los ticos“.

“Lo que incomoda es que no haya ticos dentro del cuerpo técnico. Creo que lo más lógico es que los ticos deben ayudar, porque el ambiente no se conoce, el ambiente de Concacaf y el país. He visto que la mayoría de los extranjeros en el país tienen asistentes locales, y ahora eso no se dará, eso sorprende”, sentenció Hernán Medford.

¿Cuándo podrá debutar Gustavo Alfaro al mando de la Selección de Costa Rica?

El 16 de noviembre, Costa Rica será el anfitrión de Panamá en un emocionante enfrentamiento de cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf. Cuatro días después, el 20 de noviembre, el equipo costarricense devolverá la visita a Panamá en un segundo encuentro de alto voltaje.

Esta serie no solo determinará quién avanza en el torneo, sino que otorgará al ganador un valioso boleto de clasificación para la Copa América 2024. Y allí tendrá la posibilidad Gustavo Alfaro de dirigir a la selección costarricense.

