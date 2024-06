Este 20 de julio la boxeadora costarricense Yokasta Valle marcará su regreso al ring, luego que se acordara su pelea contra Ramandeep Kaur de la India y que el evento se realizará en las instalaciones del estadio Ricardo Saprissa, en un evento sin precedentes en Costa Rica.

De manera inédita el futbolista Kendall Waston es el promotor de la pelea, en una faceta que nadie lo había visto y hoy en la presentación se le vio de una manera poco común, al participar en un video que inspiró a propios y extraños, acompañado de Valle.

El video de la presentación

Waston comienza ser el protagonista en la reproducción, al aparecer vestido de boxeador y con los guantes puestos, a esto se le debe sumar que de fondo está la canción de una de las películas de Creed, que son parte de la saga de Rocky que fueron creadas por el actor estadounidense Sylvester Stallone.

En la mitad del video aparece Yokasta Valle que también vestida para pelear frena a Waston y le dice que “él no peleará, porque es el promotor”, por lo que el futbolista cambia su vestir para después ponerse el traje.

Las palabras de Waston

“Nos habíamos hablado por redes sociales cuando iba a pelear. Yo la apoyaba y ella también, con el tema de mi gimnasio. Tuvimos ciertas conversaciones, y a mí siempre me ha gustado apoyar otros deportes que no sean el fútbol, porque en nuestro país todos sabemos que el deporte número uno es el fútbol. Pero a mí me encantaría que otros atletas también tuvieran apoyo”, dijo el futbolista en conferencia de prensa.

“Será la primera vez que se efectúe una pelea de boxeo en el estadio Saprissa. Se está marcando historia y, obviamente, es el camino a la revancha de Yokasta. Contar con el estadio lleno, con la afición, sin importar los colores, es para apoyar a Yokasta”, finalizó.