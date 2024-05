Keylor Navas anunció ayer su retiro de la Selección de Costa Rica, noticia que sin duda causó muchas sensaciones en el país y que varios sectores del futbol dieron su sentir, por lo que se esperaba las palabras del entrenador de Saprissa, Vladimir Quesada, aunque este sorprendió con sus palabras.

Quesada fue consultado en conferencia de prensa por el retiro de Navas, pero este de manera impensable e inesperada dio a conocer que no sabía nada de la noticia del portero, algo que dejó incrédulos a los periodistas porque en estos tiempos es prácticamente imposible que suceda.

La opinión de Quesada

“No sabía esa noticia o pregunta que me está haciendo. Yo normalmente no sigo los medios, ya he sido reiterativo en eso. Usted me está dando la primicia y lo que siempre digo es que todos debemos respetar las decisiones de unos y otros. El mundo está mal por el irrespeto entre las personas y los gobiernos”, dijo.

“Le agradezco a Keylor por lo que hizo por nuestro país, lo que hizo en su momento por nuestra institución y la Selección. Si tomó esa decisión, él sabrá y es muy respetable. Le digo gracias y respeto su decisión”, agregó.

Acerca si alguno de los guardametas morados tiene capacidad para suplir a Navas opinó: “Yo creo que los dos tienen el perfil de porteros internacionales y de Selección Nacional, pero no soy yo quien tiene que decir quién debe ser el portero de la Selección. Sería faltarle el respeto al señor Gustavo Alfaro y su cuerpo técnico, que hacen un gran trabajo para todos nosotros porque representan a Costa Rica. La decisión de quién debe ser el titular en la Tricolor la tomarán otros”.

Por último, el estratega del Monstruo Morado dejó a un lado el tema de Keylor Navas y dejó su punto de vista acerca del juego de vuelta de la final contra Alajuelense, que se disputará el próximo domingo.

“Lo que pedimos es equidad, no sé si será la manera, pero no queremos que se repita lo que sucedió con el arbitraje en el estadio Morera Soto. Lo que solicitamos es un buen arbitraje, que sea igualitario, porque lo que sucedió el pasado miércoles fue una barbaridad”, finalizó.