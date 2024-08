Iba a ser Monza. Parecía que estaba todo acordado. Pero no. A último momento, el pase de Keylor Navas se cayó y el portero no sólo no continuará su carrera en la Serie A italiana sino que sigue sin tener club.

En esta posición está desde que se quedó libre del PSG a finales de junio y también tras su renuncia a la Selección de Costa Rica, con la que no jugó la Copa América 2024 sino que su último partido fue en marzo ante Argentina.

Así, las especulaciones sobre el futuro de Keylor Navas son muchas. Pero lo que se sabe hasta el momento es que el futbolista de 37 años permanece en Costa Rica por poco tiempo más mientras define su futuro.

Keylor Navas sorprendió a Costa Rica son su última publicación

Mientras tanto, la leyenda de La Sele aprovechó el tiempo para pasarlo con amigos y familia. De hecho el propio Christian Bolaños lo saludó hace poco en un mensaje que sonó a despedida y ahora fue el propio Navas quien hizo una declaración.

Más allá de que Keylor no es un usuario muy activo de sus redes sociales, esta vez sorprendió al postear en Instagram una imagen suya arriba de su auto –que por cierto no es un último modelo– acompañada con un reloj de arena agotándose.

Keylor Navas y su misteriosa publicación. (Instagram)

Sí, Keylor Navas está diciendo que el tiempo se acaba. Y tiene razón. Los principales mercados de fichajes de Europa cierran a fin de este mes y cada vez quedan menos equipos con plazas disponibles, por eso su futuro comienza a inquietar.

¿Dónde va a jugar Keylor Navas?

Tras algunos intereses de Europa, la Liga MX e incluso la MLS, lo más firme que tuvo Keylor Navas en los últimos meses fue la oferta del Monza, que se cayó tan a último momento que incluso requirió cancelar los pasajes y controles médicos que ya estaban acordados.