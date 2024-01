El portero del Club Sport Cartaginés, Kevin Briceño, abrió el telón de los conflictos internos que marcaron el semestre pasado con la salida del técnico Paulo Wanchope. Después de meses de rumores, el guardameta confirmó las tensiones existentes entre el plantel y el Chope, destacando los desafíos que enfrentaron como equipo.

En declaraciones a la prensa luego del empate 1-1 contra el Deportivo Saprissa, Briceño compartió detalles sobre la situación interna. No tuvo problemas en revelar que el ex entrenador había discutido con varios de sus compañeros durante su paso como DT.

¿Qué dijo Kevin Briceño sobre los problemas con Paulo Wanchope en Cartaginés?

“Pasaron muchas cosas complicadas que nos afectaron como jugadores, cosas que nunca habíamos visto, que no entendíamos, cosas que a uno lo merman y le quitan esas ganas de ir a entrenar”, declaró Kevin Briceño ante el periodista del Diario La Teja.

El guardameta agregó: “Se presentaron cosas que no se van a ventilar porque fueron situaciones de camerino, que nos afectan directamente a los jugadores, eso habla de él como persona porque en muchos de los lugares donde ha estado no le ha ido bien, de la Selección no salió de la mejor manera“.

Briceño enfatizó que los problemas no se limitaron a una relación individual, sino que involucraron a varios miembros del equipo: “Lo de Paulo es un tema que ya quedó atrás pero obviamente hubo problemas con muchos jugadores, no solo conmigo, fue con muchos más, no es casualidad. Yo he estado en muchos equipos y nunca había tenido problemas con ningún entrenador, no soy alguien problemático, si es solo conmigo, yo me hago a un lado, pero era con muchos jugadores“.

¿Quién reemplazo a Paulo Wancho en Cartaginés?

Con la partida de Wanchope, Mauricio Wright asumió la dirección del equipo, aunque posteriormente fue relevado tras finalizar el Torneo de Apertura 2023. En la actualidad, la dirección técnica está a cargo del mexicano Mario García.

Las declaraciones de Briceño ofrecen una visión interna del tumultuoso período que vivió el Club Sport Cartaginés, revelando la complejidad de las relaciones dentro del equipo durante la gestión de Wanchope.

