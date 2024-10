Kenneth Vargas se reconcilió con el gol. Este sábado, el delantero se robó los flashes al anotar el primer tanto en el contundente triunfo 4-0 sobre Saint Mirren, que terminó siendo un alivio tanto para el costarricense como para su equipo.

Recordemos que el ex Herediano venía de romper en llanto tras marcar con la Selección de Costa Rica en la victoria 3-0 sobre Guatemala. Aquella diana fue un desahogo para el atacante, quien no había sido tenido en cuenta durante la era Gustavo Alfaro y fue foco de múltiples controversias desde entonces.

En lo que respecta a los Jambos, el resultado que recabaron en la octava jornada de la Scottish Premiership es una bocanada de aire fresco en medio de la crisis.

Kenneth Vargas y el gol más importante de Hearts en todo el semestre

Hearts acumulaba siete partidos sin conocer el triunfo en el campeonato escocés. Lo cual, sumado a la eliminación de la Copa de la Liga y en el play-off rumbo a la Europa League, terminó decantando en el despido de Steven Naismith y la llegada de su reemplazante, Neil Critchley.

El debut del técnico fue precisamente ante Saint Mirren y Kenneth Vargas colaboró para que fuera color de rosa: al minuto 15, el tico le sirvió la bola de taco al referente y capitán del equipo, Lawrence Shankland, quien lo dejó mano a mano dentro del área y este no perdonó.

La designación de Cricthley no había dejado conforme a la afición de Hearts. “Este es el mayor club de fútbol en el que he estado como entrenador, sin duda”, reconoció el ex timonel de Blackpool y QPR. Sin embargo, comenzó su nueva aventura con el pie derecho.

¿Cuál es el “gran poder” de Kenneth Vargas?

Después de marcar su primera diana de la temporada, Vargas expresó su felicidad a través de un mensaje en su cuenta de Instagram: “Semana INCREÍBLE, hoy me quedó más claro que la resiliencia tiene mucho poder!! Seguimos esto apenas empieza”.

Esto haciendo alusión al amargo momento que vivió en la Sele y su club, el cual está empezando a dejar atrás a fuerza de goles.