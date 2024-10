Kenneth Vargas se convirtió en el centro de atención durante el partido contra Guatemala no solo por su habilidad dentro del campo, sino por las lágrimas que brotaron en su celebración tras marcar un gol. El delantero del Hearts sumó un tanto más al marcador antes de que terminara el primer tiempo, dejando a Costa Rica con una ventaja de 2-0.

Sin embargo, su reacción emocional ha generado gran debate en torno a lo que está ocurriendo en la vida del joven futbolista, quien ha pasado por meses complicados en el equipo nacional. Logro desahogarse después de varios golpes con La Sele.

¿Por qué lloró Kenneth Vargas durante la celebración de su gol?

El llanto de Kenneth Vargas es una expresión de alivio y liberación después de un período lleno de controversias y obstáculos dentro de la Selección de Costa Rica. A pesar de su talento, el delantero ha reclamado en varias ocasiones la falta de minutos en el campo, una frustración que ha arrastrado desde la etapa del anterior técnico, Gustavo Alfaro.

Aunque convocado en repetidas ocasiones, el atacante a menudo no era incluido en la alineación, y en algunas situaciones, ni siquiera ocupaba un lugar en el banquillo, quedando relegado a la grada. Este trato provocó tensiones que Vargas no dudó en expresar públicamente a través de sus redes sociales, lo que solo intensificó la polémica en torno a su situación.

El conflicto de Kenneth Vargas con Gustavo Alfaro

Uno de los momentos más difíciles para el legionario fue durante la Copa América, donde a pesar de estar convocado, no jugó ni un solo minuto. Su exclusión en aquel torneo fue una herida abierta que el delantero tico no pudo evitar compartir en redes sociales, lanzando indirectas y mensajes críticos hacia Gustavo Alfaro.

Claudio Vivas, ahora al mando de la Sele, no ha sido ajeno a las tensiones con Vargas. De hecho, el técnico fue claro desde el principio, imponiéndole reglas estrictas al delantero y advirtiéndole que no toleraría más “mensajitos” en redes sociales cada vez que se quedara fuera de la alineación o no estuviera de acuerdo con alguna decisión. Este intercambio de mensajes ha mantenido la relación entre Vargas y Vivas en una cuerda floja, lo que ha añadido más presión a la carrera del joven delantero.

Sin embargo, tras el gol frente a Guatemala, Kenneth parece estar dando un paso hacia adelante. El tanto no solo significó una contribución importante para el equipo en un partido clave, sino también una muestra de que el delantero tiene el talento y la capacidad para ganarse un lugar dentro del once inicial.