Uno de los máximos referentes que tuvo Deportivo Saprissa en los últimos años es Kendall Waston. El zaguero central decidió regresar al club Morado a principios del 2021 y siendo uno de los jugadores mejores pagos del FC Cincinnati de la MLS.

Lo que no esperaban los aficionados es que el futbolista de 35 años haya tenido como gran anhelo jugar en Alajuelense. El defensor reveló que de pequeño ansiaba con poder vestir la camiseta de la Liga y que fue también el deseo de toda su familia.

“Es curioso porque yo siempre quise jugar con la Liga de chiquitillo, mi abuelo era liguista entonces estaba todo eso, yo recuerdo que voy a la Liga acompañando a Rudy Dawson y le dije que por favor me ayudará a jugar con la Liga, en eso estábamos en el proceso de la sub-17″, lo contó en el programa A Fondo Con del canal FUTV.

Y agregó contando como casi se da su fichaje con Alajuelense: “Me dice que le iba a decir a tal persona, para no quemarlo, sale ese señor y me dice: ‘no nos llame, nosotros lo llamamos’, así literalmente me dijo y todavía estoy esperando la llamada porque nunca me llamó”.

Para finalizar, explicó como terminó en el Morado: “Yo no conocía el Saprissa, llegué al estadio, Vergara lo acababa de comprar, estaba la sintética, todo lindo y quedé sorprendido. Salió Carlos Santana y me dijo: ‘¿usted patea?’, le dije que sí y vámonos. En ese colectivo, que era la prueba, hice tres goles, la típica, tiro de esquina y gol y otro en un rebote y luego me llamaron, así llegué a Saprissa”.