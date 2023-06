Aarón Cruz finalmente habló de sus motivos que lo llevaron a fichar por Club Sport Herediano y no renovar por Saprissa, en el que fue claro en decir que las negociaciones jamás fueron por un buen camino, por lo que no dudó en aceptar la propuesta que le hicieron los florenses.

“No renové con Saprissa porque no llegamos a un acuerdo con Ángel Catalina, gerente deportivo. Desde que yo fui a Corea con la Selección, estaba en reuniones con Catalina, eso fue en septiembre de 2022, pero luego pasaban los meses y no llegábamos a ningún acuerdo. En enero respetuosamente se me acercó Jafet Soto, me planteo grandes cosas, un gran proyecto para que yo viniera al Herediano, sin ninguna duda le dije que sí”, dijo Cruz.

“Mi decisión de no renovar con Saprissa no tiene que ver con que me perdiera el Mundial, ni si no estaba jugando como titular, si me llevaba o no con el técnico, o que no quisiera competir. No va con nada de eso. Todas esas cosas que se dejaron decir son mentiras“, agregó el guardameta.

Acerca de su relación con el Monstruo Morado comentó: “Siempre fui responsable con la institución que me dio de comer. En todo el tiempo que estuve en Saprissa no escuché ningún acto de indisciplina de mi persona. Si gesta va y les pregunta a todos los entrenadores que tuve desde que llegué en 2017, si yo tenía o no compromiso. El renovar o no, para mí, no va con eso”.

Cruz se despidió de Saprissa luego de estar seis años en la institución en la que logró ganar todos los títulos posibles, previamente militó en Pérez Zeledón, Universidad y Asociación Deportiva San Carlos.