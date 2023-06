Saprissa y Alajuelense protagonizaron una increíble pelea por el título del Clausura 2023 tanto en la final de segunda fase como en la gran final. Y amén de los cruces y episodios de provocación que acontecieron, también hubo lugar para un momento de sana rivalidad en uno de los clásicos.

Luego de que la Liga los goleara 3-0 en “La Catedral”, los Morados fueron a por la remontada en Tibás. Algo que finalmente no sucedió, pese a que el tanto tempranero de Mariano Torres había avivado ilusión. En ese preciso momento fue cuando Youstin Salas se dirigió a un compañero de la Sele.

“Yo aposté en el mismo partido con Aarón Suárez que nosotros íbamos a remontar el 3-0. En el partido metimos el gol al minuto 7 creo y le hago yo: ‘Mae, se les va a venir la noche’. Y me dice Aarón: ‘No, papi, tranquilo. Apostemos'”, reveló el ex Municipal Grecia en diálogo con Deportes Monumental.

“Yo le dije: ‘Ok, apostemos, vea, metemos un gol ante de que acabe el primer tiempo y a ustedes se les vienen los fantasmas’. Y Aarón me dijo: ‘Apostemos siete rojitos’, porque a mí no me gusta apostar tanto tampoco. Y bueno, nos dimos la mano ahí en medio partido”, concluyó Salas, quien ahora le tiene “que hacer el sinpe” al ’10’ de la Liga.

Así fue la apuesta entre Youstin Salas y Aarón Suárez: