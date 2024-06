La Liga Deportiva Alajuelense no está pasando por su mejor momento, en lo deportivo sumó otro fracaso luego de perder la gran final contra Saprissa en el que fue ampliamente superado, pero a esto también se han sumado varios rumores asegurando que existe crisis financiera de cara al siguiente torneo de la Primera División de Costa Rica.

Varios medios han mencionado que el equipo manudo está en crisis, algo que sin duda alarmó a los aficionados, pero para despejar cualquiera de estas dudas salió Joseph Joseph, quien ha sido uno de los principales impulsos económicos del del club en los últimos años.

¿Hay crisis económica?

El empresario habló para Deportes Columbia, en el que se le consultó sobre la situación de Alajuelense, confirmando que al contrario de lo que se dice, la estabilidad financiera es la mejor de los últimos años, por lo que cualquier tipo de comentario contrario a este es totalmente falso.

“Ha habido muchos comentarios, pero no es así… La situación financiera de Alajuelense es la mejor en los últimos años. Alajuelense no me debe nada. En algún momento hubo una deuda, pero ya está 100% cancelada. No me debe ni un vaso de agua“, dijo.

Además, dejó claro que como directiva se siguen evaluando todos los puestos en el plantel, incluso también el del director deportivo Javier Santamaría, así como el de los jugadores y también se analizan los posibles refuerzos.

“Todos los puestos en Alajuelense están en evaluación y el de Javier Santamaría no es la excepción. Queremos que termine todo ese proceso (de negociaciones) y será evaluado. Los fichajes que se han hecho los considero buenos”, finalizó.