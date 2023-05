Hace algunos días, el volante del Deportivo Saprissa, David Guzmán criticó con dureza las condiciones de la gramilla del estadio José Joaquín Colleya Fonseca, sede del Herediano, pues a su criterio, no tiene la calidad que debería tener un estadio para abergar semifinales.

Estas declaraciones del contención morado no cayeron nada bien a los oídos del Gerente Herediano, Jafet Soto, quien fiel a su estilo, despotricó sin tapujos contra Guzmán aunque no contra su argumento.

Jafet no se guardó nada

“Habla mucho del estadio, pero dónde ha jugado David Guzmán, solo aquí y en la MLS. Yo no lo he visto jugando en el Azteca por ejemplo” señaló Soto a Deportivas Columbia, pero no fue lo único que manifestó.

“Está hablando mucho, pero esto es lo que hay en Costa Rica. Aquí ha venido a jugar contra Guadalupe y ante otros equipos que han utilizado este estadio y yo no sé quién es David Guzmán. No lo sé, yo no lo sé y lo veo que habla mucho” agregó el lider rojiamarillo.

A criterio de Jafet, con sus declaraciones, el mediocampista del monstruo le falta el respeto a personas, jugadores, comunidad y otros entes de la zona.

“Ofende mucho a un estadio lindo, a una comunidad linda, a una municipalidad que ha intentado hacer las cosas bonitas y a un equipo como Guadalupe que ahora está en Segunda División” concluyó el jerarca del Team.

Días atrás, Guzmán se refirió al estado de la superficie del reducto florense y a sus condiciones en general.

“No es una cancha bonita para jugar. Han pasado muchísimas cosas durante muchísimos años ahí, nosotros ya lo sabemos manejar y creo que al final tenemos que ser inteligentes, hacer nuestro fútbol para no pensar lo que pueda suceder ahí” indicó el mediocampista del Saprissa.