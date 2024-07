El presidente del Club Sport Herediano no se guardó nada y cargó contra uno de sus colegas en el Comité Ejecutivo de Fedefútbol.

Mientras que el plantel del Club Sport Herediano se recupera de la dolorosa derrota sufrida ante Guanacasteca en la tercera jornada del Torneo Apertura 2024, Jafet Soto, presidente del club, encendió la polémica con duras declaraciones contra Juan Carlos Rojas.

Soto, quien también ocupa el cargo de Secretario de Actas en el Comité Ejecutivo de Fedefútbol, criticó fuertemente la ausencia del presidente de Deportivo Saprissa en las votaciones importantes del organismo.

Polémica en el Comité Ejecutivo

No está de más recordar que Rojas es uno de los seis directores que tiene el Comité Ejecutivo, por lo que su presencia en las sesiones es fundamental para dirimir los asuntos que se tratan.

Jafet Soto apuntó contra Juan Carlos Rojas (Twitter).

Las acusaciones del ex seleccionado nacional apuntaron directamente a la falta de compromiso de Rojas en temas cruciales para el fútbol costarricense. “Cuando hay que votar algo importante en el Comité Ejecutivo, Don Juan Carlos no va”, disparó.

Saprissa en el ojo del huracán

“En temas de televisión no estuvo, en temas de comités no estuvo, en temas de licencias no estuvo”, enumeró Jafet Soto, llegando hasta el punto de cuestionar la capacidad de Rojas para manejar los intereses del club morado.

“Entonces él puede acomodar las cosas como él quiera, pero cuando hay que verdaderamente votar algo importante o hay una sesión muy importante en el Comité Ejecutivo, inclusive viendo los intereses propios como en temas de televisión él no está“, afirmó Soto.

Juan Carlos Rojas fue el blanco de graves acusaciones (Deportes CR).

“Todos sabemos de quién es Saprissa, entonces yo creo que Don Juan Carlos antes de opinar así como está opinando debería ir a las sesiones del Comité”, concluyó el dirigente del Team.

El impacto de estas declaraciones promete desencadenar un debate acalorado en las próximas reuniones del Comité Ejecutivo, donde Jafet Soto y Juan Carlos Rojas volverán a verse las caras.