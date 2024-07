Keylor Navas. Ese es el nombre del momento. Con 37 años, y después de su salida del PSG, la leyenda de Costa Rica no tiene club. Encima también renunció a La Sele, con la que no jugó la Copa América 2024, por lo que hasta el momento, no se sabe dónde jugará.

En las últimas horas, el diario L’Equipe lo incluyó en un importante equipo de élite y también hubo sondeos desde Turquía, mientras que antes ya había sonado en la MLS y México. Sin embargo, no hay nada oficial.

Así, su futuro es un misterio. Aunque eso no impide que desde el Real Madrid lo tengan siempre presente en medio de tantos rumores.

El acercamiento desde el Real Madrid a Keylor Navas

El guardameta tico es una leyenda del Real Madrid ya que allí jugó desde el 2014 al 2018 y ganó, entre otros trofeos, tres Champions League seguidas y tres Mundiales de Clubes. Por eso la afición merengue lo tiene para siempre en su corazón.

Y eso se vio en las últimas horas cuando todos los fanáticos del Real Madrid inundaron las redes al recordarlo en una publicación de Twitter en la que se preguntaba cuál era el jugador favorito de toda la historia del club, cuál el más infravalorado y cuál el mejor de la actualidad.

Esta publicación se llenó de recuerdos a Keylor Navas. (Twitter)

Y ahí el nombre de Keylor Navas se multiplicó en las respuestas al posteo, ya que muchos lo consideran el gran infravalorado de la historia reciente de la institución junto a Ángel Di María, otro recurrente referente de la afición blanca.

Keylor Navas y los otros favoritos en el Real Madrid

En el rubro históricos, Cristiano Ronaldo se llevó la mayoría de las menciones, mientras que a nivel actualidad, Modric, Valverde, Vinicius y Rodrygo fueron los protagonistas más nombrados por los fanáticos.

Pero ninguno de ellos tanto como Keylor Navas, ídolo para siempre de la Casa Blanca.