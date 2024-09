"Hoy me equivoqué": la fuerte confesión de Jafet Soto ante la victoria de Herediano

Herediano ha logrado una victoria importante en lo que probablemente sea el mejor partido del año en la liga costarricense. Los dirigidos por Jafet Soto vencieron 5-4 a Liberia en condición de local y se acercan a Saprissa en la tabla del Apertura 2024.

Terminado el encuentro, el entrenador y directivo del Team realizó una conferencia de prensa. En la misma, se refirió primero a como fue el transcurso del partido y el gran papel que hicieron ambos equipos en este empate que quedará grabado por sus 9 goles.

“Fue un partido de un mismo estilo, de una misma escuela, de un gran técnico. Un partidazo y cuando hay muchos goles es porque se dan muchos errores, entonces debemos analizarlo”, comenzó analizando Jafet Soto.

Pero esto no quedó acá, el entrenador de Herediano confesó que cometió errores en el planteo del equipo. Lo reconoció ante la prensa y terminó explicando como tuvo que hacer para terminar de solucionar las fallas que surgieron por problemas que tuvo.

¿Cuál fue la confesión que hizo Jafet Soto?

Jafet Soto reveló: “Hoy me equivoque en defensa porque terminamos con una totalmente nueva. Sigo aprendiendo. A veces me pregunto que sería de dedicarme totalmente a esto (técnico), tal vez me entre el gusanillo de quedarme por un tiempo aquí o en otro lugar”.

Luego, concluyó ante los periodistas que lo escuchaban en su conferencia: “Tenemos mucho que corregir en defensa y poco tiempo. Ahora estamos en promedio de recibir un gol por partido y ese no es mi promedio”.