La Federación Costarricense de Futbol dio a conocer que el argentino Horacio Elizondo dejó su cargo como presidente de la Comisión de Arbitraje, cargo que estuvo ocupando en los últimos meses, pero que a pesar de los esfuerzos no logró hacer los cambios deseados y por eso dio un paso al costado.

Tras hacerse oficial su salida, Elizondo atendió a los medios de comunicación y dio todos los detalles que lo obligaron a tomar la decisión, aprovechando para criticar la manera en que se maneja la Comisión de Árbitros en el país tico.

La razón de su salida

“El proyecto nuevo tiene que ver con realizar muchos cambios y nadie quiere ceder. Hay una resistencia muy grande por parte de mucha gente, este proyecto tiene un jaque mate por cuestiones que pasan acá dentro de la Federación, están acostumbrados a hacer las cosas de una manera y se empecinan en hacerlas de esa manera y yo no puedo trabajar así”, expresó.

Su crítica

“En ninguna federación del mundo los árbitros están inscritos en una asociación, pertenecen a la federación, las ligas no pueden ser propietarias de los árbitros, algunas de las Ligas son las que gobiernan juntamente con las asociaciones, esa gente ni siquiera se deja ayudar…, eso es parte de lo que se debe cambiar”, aseguró.

Sobre el manejo del ente comentó: “Actualmente los árbitros no pertenecen a la Federación. También hay otras Ligas (Linafa, Fútbol Playa y Fútbol Sala) que tienen un armado con asociaciones de afuera, es un negocio político, de poder y de economía muy grande”

“No tengo nada en contra de esta Comisión y ni siquiera me sé el nombre, porque recién me enteré de la Comisión por la prensa, fue algo difícil de digerir, es como si te dijeran ándate. Hicimos cosas dentro del arbitraje, muchas cosas que no fueron valoradas”, finalizó.

¡Atención, aficionados! Únanse al nuevo canal de WhatsApp de Fútbol Centroamérica y manténganse al día con las últimas noticias.