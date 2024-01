El campeonato costarricense tardó muy poco en calentarse con polémicas, ya que van nada más que dos jornadas. En ese contexto, surgió el entrenador del Municipal Liberia para cargar contra el arbitraje.

La discusión tuvo a Minor Díaz quejándose de un gol anulado a Municipal Liberia en el partido que perdió contra Sport Herediano. El principal elemento que criticó no fue al árbitro en sí, sino al encargado de esa tarea. No se contuvo ni un poco al hablar de Horacio Elizondo en conferencia.

“Los más perjudicados somos nosotros. A los árbitros, ¿quién los juzga, quién los multa, cuál es la sanción? Me gustaría saberlo con el señor presidente que lo trajeron hace mucho tiempo y creo no sirve para nada. No veo que arregle absolutamente nada. Así de claro lo digo, en nada ha mejorado el fútbol.”

Díaz mencionó las jugadas en que los perjudicaron

Toda la explosión del entrenador fue catapultada por la confrontación del miércoles pasado. Sin embargo, Díaz también se refirió a una jugada crucial del cotejo que tuvo su equipo con San Carlos, que fue derrota.

El enojo de Díaz fue bastante visible por pensar que fue despojado de acciones que los beneficiaban de manera injusta, haciendo alusión a si esos errores hubieran ocurrido en otros estadios con más reconocimiento.

Díaz fue bastante claro con sus palabras: “Es duro porque uno vive de resultados. Es muy consecuente lo que viene sucediendo con Liberia. En San Carlos hubo una mano clarísima de Marco Mena en la jugada del gol y hoy nuestro jugador está habilitado, es un gol legítimo y el árbitro levanta la bandera.”

Además, se encargó de valorar el trabajo de sus jugadores por el rendimiento: “Hicimos un extraordinario partido y lo terminamos perdiendo. Fuimos más que el rival en todos los sentidos de la palabra. El mismo Jafet Soto lo reconoció. Desde el arranque dominamos el juego. Le quitamos el balón a Herediano. Fuimos dinámicos. Lo presionamos. No lo dejamos jugar. Las mejores opciones de gol las tuvimos nosotros.”