"Hay que salir del país": una figura sorprende a Guimaraes con sus planes lejos de Alajuelense.

Alajuelense está entrando en el momento más importante de la temporada. Y si bien llegó hasta acá como quería, ahora deberá revalidar todo lo hecho para concretar los éxitos.

Actualmente, el equipo de Alexandre Guimaraes es el único líder de la Liga Promérica y además está tanto en la final de la Copa Centroamericana como del Torneo de Copa.

Pero eso no es suficiente para que una de sus figuras piense mucho más allá del club al revelar sus planes lejos de La Liga que sorprendieron a Alexandre Guimaraes.

La promesa de Alajuelense que ya piensa en irse del país

Con apenas 19 años, quien sorprendió con sus declaraciones fue Creichel Pérez, el mediocampista de Alajuelense que tan buen rendimiento viene mostrando en La Liga y que pese a su corta edad, ya sabe qué quiere hacer cuando deje el fútbol.

Creichel Pérez tiene apenas 19 años y ya piensa en su futuro.

“Me gustaría ser abogado, estudiar Derecho Penal. El otro año empezaré en eso para tener una carrera que me respalde”, contó Pérez en declaraciones que reproduce Diario Extra. “Estos seis meses me enfoqué en el fútbol a ver cómo me iba y me ha ido bien. Yo ya tengo el bachiller, eso es lo bueno”, aceptó el futbolista.

“El otro año ya me pongo a estudiar porque son beneficios que te da la Liga, te da universidad y también hay que llevar eso de la mano, como aprender un idioma por si a futuro hay que salir del país”, contó el futbolista que en el semestre lleva 27 partidos, (16 como titular), dos goles y seis asistencias.