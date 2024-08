El capítulo Costa Rica está cerrado para Gustavo Alfaro. Este viernes, el argentino fue presentado como el nuevo entrenador de la Selección de Paraguay hasta la culminación de las Eliminatorias Sudamericanas, aunque su vínculo se renovaría automáticamente si clasifica al Mundial 2026.

Sin embargo, fue tan fugaz e ilusionante su paso por la Sele que le fue imposible no tocar el tema en rueda de prensa. Principalmente por la forma en que se dio su salida, marcada por la incertidumbre y los rumores que se prolongaron durante al menos un mes.

“Nosotros sentíamos que veníamos haciendo un muy lindo trabajo en Costa Rica, donde nos había tocado llegar en medio de una dinámica negativa que se había revertido y se había hecho un recambio generacional muy grande con los riesgos que eso implica”, comentó el ex DT de Ecuador.

¿Qué dijo Gustavo Alfaro sobre Jeyland Mitchell?

Cuando le consultaron a Alfaro si hará un cambio tan radical como en la Tricolor, ponderando el presente y no los apellidos, puso de ejemplo al ex Alajuelense: “En Costa Rica trabajé con muchos chicos jóvenes, de 18, 19 o 21 años. Me pasó algo con Jeyland Mitchell, quien no jugaba en Primera División, lo llevamos a la Selección, marcó a Vinicius muy bien y lo compró el Feyenoord“.

Tan bueno fue aquel partido del central contra Brasil (1-1) que entró también en el radar de Ajax y Atlético de Madrid, pero finalmente se lo terminó llevando el Stadionclub por una cifra récord para un defensor costarricense: 2.5 millones de euros, aunque un porcentaje le correspondió a Guanacasteca y Liberia por derechos formativos.

Gustavo Alfaro explicó su salida de Costa Rica

“Para nosotros no fue una decisión sencilla, no fue algo simple. Más allá de que teníamos una cláusula de salida en nuestro contrato, realizarla no fue sencillo. Por lo general se ejecutan para sacar entrenadores y no para llevar entrenadores hacia otros lugares”, externó Gustavo Alfaro.

Según detalló, la decisión la tomaron “este fin de semana. Primero le comunicamos a la FCRF que no íbamos a seguir, más allá de que no sabíamos si esto se iba a dar o no. Después hablar con la familia, con el cuerpo técnico, ver si estábamos dispuestos a dar este paso y lo dimos convencidos también de lo que es Paraguay, de lo que tiene”.

Al final, además de la mejora salarial, a “Lechuga” también lo motivo el inmenso reto que tiene por delante: “Es volver a jugar la eliminatoria más competitiva y difícil del planeta, y en ese sentido es muy difícil imponerse”, sentenció.