En Paraguay esperan a Gustavo Alfaro con los brazos abiertos. Después de rescindir contrato con Costa Rica, donde profundizó el recambio generacional e hizo un buen papel en la Copa América 2024, el técnico argentino tomará las riendas de la Albirroja a partir de este viernes 16 de agosto.

El despido de su compatriota, Daniel Garnero, le abrió una posibilidad inmejorable a Alfaro en el plano económico. Aunque en el deportivo, el reto será complejo: clasificar a una selección que atraviesa horas bajas al Mundial 2026.

Tan grande es la responsabilidad —la última vez que asistió a una cita de esta índole fue en 2010— que una leyenda de Paraguay salió al cruce, criticando a Alfaro y también a la APF (Asociación Paraguaya de Fútbol) por su designación.

¿Qué dijo José Luis Chilavert sobre Gustavo Alfaro?

“Gustavo Alfaro no es el técnico que Paraguay necesita. No conoce, empezamos mal. El problema nuestro es muy profundo”, comentó José Luis Chilavert, considerado uno de los mejores arqueros en la historia del fútbol, además de mundialista con la Albirroja en Francia 1998 y Corea-Japón 2002.

La leyenda paraguaya criticó también otros nombramientos: “Dejaron nuestras categorías menores en manos del argentino Aldo Duscher, el preparador físico de él en la Sub-20 es el hijo de Paolorosso, el coordinador (general de las selecciones juveniles), y la Sub-17 la va a manejar Mariano Uglesssich“.

“Ellos no son formadores. No conocen, no hablan guaraní y la mayoría de nuestros chicos viene del interior. Lo interesante es tener formados exitosos para que los chicos se sientan cómodos, que hablen guaraní también con fluidez y que se forma una familia. Ese error lo general los propios dirigentes”, sentenció.

Chilavert en acción durante el Mundial 2002. (Foto: Shaun Botterill/Getty Images)

Estas palabras tienen un peso especial no solo por lo que Chilavert fue como futbolista, sino por las aspiraciones que tiene a corto plazo: el ídolo de Vélez Sársfield quiere postularse como candidato a presidente de la APF.

“Estamos trabajando. Primero hay que sondear, estamos hablando con los presidentes y la mayoría dicen que sí (lo apoyarán). Pero sabemos que algunos a la hora de la verdad se niegan. Tenemos que reunir todos los votos necesarios y hacerlos firmar un papel vía escribanía”, detalló.

¿Cuándo debuta Gustavo Alfaro en Paraguay?

El debut de Gustavo Alfaro al frente de Paraguay será el viernes 6 de setiembre, ante Uruguay, en un partido correspondiente a las Eliminatorias de Conmebol que albergará el mítico Estadio Centenario. Posteriormente, el martes 10, recibirá a Brasil en el Defensores del Chaco.