Al entrenador no le tembló la voz al hablar de su hijo.

Celso Borges es una leyenda del fútbol costarricense. No sólo se trata del jugador que más veces vistió la camiseta de La Sele, con 163 actuaciones incluidos tres Mundiales de mayores, sino que también es un referente de Alajuelense.

Su exitosa carrera en Europa lo puso en el lugar que tiene hoy que le permite, a los 36 años, seguir en plenitud y lejos de pensar en el retiro, tal como él mismo aseguró hace pocos días en una entrevista que concedió en España.

Durante la última campaña con los rojinegros, el capitán fue una de las figuras y se quedó a un paso del título tras perder la final con Saprissa. Y todo eso con Alexandre Guimaraes como entrenador. Su padre.

Guimaraes habló de la situación de Celso Borges en Alajuelense

Celso Borges termina contrato en diciembre y aún no se sabe si renovará más allá de que él explicó que “hay Borges para rato”. Pero a su edad, se entiende, todo es paso a paso. Sin embargo, el que se mostró muy conforme con su rendimiento fue su propio padre.

“Espectacular, me hace caso”, dijo Guimaraes cuando fue consultado por cómo fue trabajar con su hijo. “Los números que ha hecho Celso en esta etapa son números que los compararía con el 2014”, agregó el técnico en referencia al rendimiento de su hijo en aquel año glorioso en el que la Selección alcanzó los cuartos de final del Mundial de Brasil.

Alexandre Guimaraes habló de cómo vio a su hijo. (IMAGO)

Bryan Ruiz y la preparación física, las claves de Celso Borges

A sus 36 años, para Borges resultó clave en la llegada de su padre pero, sobre todo, del cuerpo técnico. Así lo explicó Guimaraes y dio una clave de su rendimiento.

“El preparador físico le ha ido adaptando el trabajo para él y la presencia de Bryan (Ruiz) como segundo auxiliar lo ha ayudado mucho. Yo estoy muy contento. No me falta nada. O sí, sólo me falta el título”, concluyó el DT y padre de la criatura.