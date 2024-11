Futbolista de Alajuelense se suma a Guimaraes y le responde a Rolando Fonseca

En medio de los cuestionamientos sobre la identidad y consistencia de Alajuelense , por la derrota ante Saprissa, Guillermo Villalobos ha salido a defender la integridad y fortaleza del equipo. El jugador, cuyo compromiso con los rojinegros es evidente, reaccionó a los comentarios críticos, como los de Rolando Fonseca, quien sugirió que el equipo carece de identidad.

Respaldado por el técnico Alexandre Guimaraes, el defensor enfatizó que la Liga no solo mantiene una identidad definida, sino también una mentalidad ganadora que los impulsa a seguir adelante. El jugador destacó la mentalidad de él y sus compañeros.

¿Qué dijo Guillermo Villalobos sobre las críticas hacia Alajuelense?

“Algunas veces se nos quiere bajar el piso, pero ya en lo que se habla a lo externo no podemos controlarlo. A lo interno estamos fuertes, con mentalidad ganadora siempre”, comentó Guillermo Villalobos. En sus declaraciones, el jugador se refirió al trabajo arduo que ha colocado a Alajuelense en la disputa por cuatro títulos este año.

Luego, agregó: “De cuatro títulos que peleamos, estamos en la final de dos (Copa Centroamericana de Concacaf y Torneo de Copa), ya ganamos uno (Recopa) y somos líderes en el Apertura 2024. No podemos echarnos a morir por un partido“.

Bajo la dirección de Alexandre Guimaraes, Villalobos se ha convertido en una pieza polivalente. “Desde que el profe llegó me pone en todo lado, y para mí es una alegría porque me da la confianza de jugar en los tres puestos. Siempre lo he dicho: para mi futuro va a ser muy bueno ser polifuncional, de lateral, de central y de contención me siento muy bien“, comentó el defensor.

El jugador se muestra optimista de cara al futuro y tiene un objetivo claro: “Lo que me toque jugar en esta institución voy a ser feliz, porque quiero ser grande con esta institución y quiero la 31 en diciembre“.