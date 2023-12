Ex auxiliar de Diego Maradona será el nuevo técnico de Cartaginés

La confirmación es inminente. El entrenador Mario García tiene todo acordado para llegar al banquillo de Club Sport Cartaginés de cara al Torneo Clausura 2024. El mexicano, de 56 años, es conocido principalmente por su paso por Atlante como jugador y entrenador.

Sin embargo, también es recordado por haber sido el auxiliar de Diego Armando Maradona cuando dirigió a Dorados de Sinaloa en la ya extinta Liga de Ascenso MX. García estuvo un año en el club, pues su ligamen concluyó en 2018.

Recordemos que primero sonó con fuerza el nombre de Amarini Villatoro para reemplazar a Mauricio Wirght tras ser eliminado por Saprissa en las semifinales del Torneo Apertura 2023. Empero, las negociaciones no se resolvieron a tiempo y el guatemalteco se quedó en Xelajú MC.

Según informaron fuentes como el periodista Kevin Jiménez o ESPN, Mario García ya firmó contrato con Cartaginés por un año. Es decir, por los próximos dos torneos cortos, en los que buscará guiar a los Brumosos a un nuevo título.

¿A qué clubes dirigió Mario García y cuántos títulos ganó?

García tiene una vasta trayectoria en el ascenso mexicano, donde estuvo al frente de León, Potros Chetumal, Atlante UTN (filial del primer equipo), Mérida, Estudiantes Altamira, Tampico Madero, Alebrijes, Pioneros Cancún, Cimarrones y Tuxtla. Aunque su paso más exitoso ha sido por Atlante, club al que llegó a dirigir en la Liga MX en 2013.

Con los Potros de Hierro llegó a tres finales. Ganó una de ellas, la del Torneo Apertura 2021, imponiéndose a Tampico Madero, y perdió la última. Luego de empatar 0-0 con Cancún, hace pocos días atrás cayó 3-0 en la vuelta y se coronó subcampeón de la Liga Expansión MX.

¿Cómo fue su vínculo con Maradona?

Respecto a su vínculo con el campeón del mundo en México 1986, García le contó lo siguiente a ESPN: “Yo tuve una experiencia fabulosa con él, lo atesoro; me ayudó mucho en esta chamba tan difícil que tenemos los entrenadores. Me daba muchos consejos, o yo los tomaba sin que me los diera. Uno de los más importantes, es que finalmente el jugador es un ser humano y que la exigencia del técnico también debe llevar una mano izquierda”.

En su paso por Dorados como asistente, el DT mexicano perdió la final por el ascenso del Clausura 2018 frente a Atlético San Luis. Pese al triunfo 1-0 en el primer juego, el Atleti les ganó 4-2 en el tiempo extra.

