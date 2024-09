Un mes. O en realidad menos. Ese fue el tiempo que aguantó Fernando Palomeque como entrenador de Herediano. Desde que debutó el 14 de enero del 2021 hasta que se fue el 4 de febrero del mismo año, pasaron seis partidos. Y si bien es cierto que en ese lapso cosechó tres derrotas y tres empates, un rendimiento muy magro, tampoco tuvo mucho más tiempo para seguir desarrollando su idea.

Hoy, el mexicano, de próspera carrera en los banquillos costarricenses, está al frente de Guadalupe FC, con el que acaba de eliminar justamente al Team del Torneo de Copa. Y fue en los días posteriores a este encuentro que habló y reveló, sin nombrarlo, la peor cara de Jafet Soto.

El costado más difícil de Jafet Soto, según Fernando Palomeque

En una entrevista con el programa Al pie del deporte, de Everardo Herrera, el DT mexicano habló sin tapujos. “No es fácil trabajar en Herediano, se los digo con toda la potestad. No tengo que hacerme el valiente, solamente hablo de la parte futbolística y no es fácil”, aseguró Palomque.

Palomeque recordó su (corto) paso por Herediano. (IMAGO)

“Herediano es un equipo que en su momento fue muy ganador, inspiró a muchos a creer en el proyecto, me encantó estar ahí, me gusto muchísimo, pero lo difícil es que uno quiere llegar e implementar cosas y te encuentras con ciertas situaciones que te dicen que hay que ir por esa línea y esa dirección“, continuó Fernando, siempre sin nombrar a Jafet Soto, quien hoy es DT, gerente deportivo y presidente de los florenses.

“Me tocó un recambio y fue complicado. Tu llegas a un equipo a disponer y hacer, en Herediano uno tiene que llegar y aplicar la ideología de ellos y a trabajar con lo que tienen, ahí es donde siento que no pude cumplir mi objetivo. Se me complicó, me faltó muchísimo por trabajar, pero no estoy arrepentido, estoy muy agradecido con la oportunidad que tuve”, concluyó Palomeque.