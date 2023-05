El 30 de junio del 2023 se termina el contrato de Joel Campbell con Club León de México. El equipo azteca ha decidido no renovarle al delantero de Costa Rica y el legionario se convertirá en agente libre cuando finalice el próximo mes de este año.

Una manera de entender por qué decidieron no extenderle por un tiempo más, son los números del ex Arsenal en el Clausura 2023 no fueron para nada buenos. Jugó 4 partidos como titular y entró desde el banquillo en otros 9 encuentros. En total anotó 1 gol y dio 1 asistencia.

Según la información que brinda Flashcore, página especializada en el análisis de los rendimientos de jugadores, el puntaje promedio que recibió Joel Campbell en las 15 apariciones que tuvo en el torneo de la Liga Mx fue de 5.8, una clasificación bastante baja.

Al costarricense le costó acomodarse en León y terminó muy relegado en la consideración del entrenador. De ahí se entiende que no le hayan renovado y ahora esté buscando un nuevo club, una situación que por el momento no se ha definido.

Campbell y su agente, Joaquin Batica, están analizando diferentes ofertas para definir que será de su carrera en el segundo semestre de este 2023. Por el momento, Alajuelense sería el que más probabilidades tiene que llevárselo, pero no se descarta que siga jugando en el exterior.