“El nuevo Kun Agüero”: el brutal elogio a Manfred Ugalde que lo acerca a la Premier League.

Manfred Ugalde es, sin lugar a dudas, uno de los hombres del momento del fútbol europeo. Con apenas 22 años, el delantero de la selección de Costa Rica y ex Deportivo Saprissa no para de sorprender a fuerza de grandes actuaciones en el Spartak Moscú en la primera división del fútbol ruso.

Este último fin de semana, el atacante metió un nuevo doblete en la victoria de su equipo, lidera la tabla de goleadores con 14 anotaciones y lleva, sólo en los últimos tres partidos, ocho tantos y dos asistencias.

Esto, sumado a otros brillantes partidos, ya lo posicionaron en la mira de cuatro clubes de la Premier League que lo quieren. Pero ahora lo que consiguió fue un elogio fuera de lo común que lo acerca aún más al fútbol de Inglaterra.

Manfred Ugalde, “el nuevo Kun Agüero”

Apenas unas horas antes del doblete de este domingo en el Spartak Moscú, un reconocido cazatalentos del fútbol europeo catalogó a Manfred Ugalde como “el nuevo Kun Agüero” en honor al argentino que es, ni más ni menos, que el máximo goleador extranjero de la historia de la Premier League.

“Manfred Ugalde es claramente un futuro delantero top 10 mundial. El nuevo Agüero, no me da miedo decirlo. Publicaré un hilo sobre él este invierno. Ya verán”, aseguró Sasha, este reconocido scout que va poniendo en la vidriera a jóvenes talentosos que quizás no todo el mundo reconoce.

Manfred Ugalde está cerca de jugar en la Premier League.

Los cuatro clubes de la Premier League que quieren a Manfred Ugalde

Si bien el centrodelantero tico tiene una cláusula de rescisión de 30 millones de euros, según el especialista Fabrizio Romano hay cuatro clubes en la Premier League que no tendrían problema en desembolsar esa cifra para contar con sus servicios.

Esos equipos son Brighton, Brentford, Bournemouth y Crystal Palace, que actualmente ocupan las 4ª, 8ª, 13ª y 17ª posición en el campeonato inglés, uno de los mejores del mundo.