Tras varios meses sin entrenador, la Selección de Costa Rica terminó inclinándose por Gustavo Alfaro para que se siente en el banquillo. El entrenador argentino de 61 años llega con mucha experiencia en sus hombros y habiendo dirigido a Ecuador en el último mundial.

Anteriormente a agarrar al Tri, el estratega sudamericano había estado al mando, nada menos, que de Boca Juniors. Para conocer como es él en el manejo del plantel y con sus ideas, hablamos con el periodista de Planeta Boca, Nicolás Carrizo, que nos explicó el detrás de escena del DT en su paso por el Xeneize.

¿Cómo fue la relación de Gustavo Alfaro con la plantilla de Boca?

“Con respecto a la relación con el plantel, siempre fue buena y de hecho no hubo muchos problemas internos, pero aquel 2019 de Boca estuvo marcado también por la relación entre Alfaro y Tevez, que ahí sí hubo varios cuestionamientos, sobre todo por el contexto anterior. Tevez venía de no ser importante con Guillermo y una de las primeras declaraciones de Alfaro fue que le iba a dar total liderazgo, algo que después no pasó“, comenzó comentando el reportero que sigue al Xeneize.

Y concluyó sobre esto: “De hecho hay declaraciones ahí cruzadas después del ciclo donde Tevez le dice que se siente decepcionado de Alfaro. También un poco queda expuesto a Alfaro porque al año siguiente Tevez es campeón con Boca siendo una figura muy importante, por lo que también, si bien con el resto del plantel hubo buena relación, ese cruce interno que terminó siendo mediático después con Tevez también marca un poco su ciclo“.

¿Gustavo Alfaro le da lugar a los juveniles en sus equipos?

Nicolás Carrizo explicó que en Boca, Gustavo Alfaro no promovió muchos juveniles: “Alfaro le dio lugar a Marcelo Weigandt y a Nicolás Capaldo, que también poco tiempo después se terminó yendo de club. No cuenta como un juvenil o como un surgido del club, pero era muy joven Alexis McAllister y le dio mucha importancia en ese semestre“.

“En ese año, y basado en el contexto de venir de perder una final de Libertadores, Alfaro entendió que era por ahí el momento para darle más lugar a los experimentados y por eso los partidos importantes prácticamente lo jugó con equipos repletos de los jugadores más grandes del plantel“, agregó.

¿Cuál es el estilo que predominó en el Boca de Gustavo Alfaro?

Nicolas Carrizo explicó: “Por lo que se vio en Boca, lo definiría como un entrenador que cuida mucho su arco y que basa en la solidaridad defensiva gran parte de sus planteamientos, pero que no se olvida del arco rival. Ha cambiado muchos planteamientos de un encuentro a otro, sobre todo cuando entendió que el rival era mejor”.

Encuesta ¿Cómo crees que le irá a Gustavo Alfaro en Costa Rica? ¿Cómo crees que le irá a Gustavo Alfaro en Costa Rica? YA VOTARON 0 PERSONAS

¡El fútbol vive en tu móvil! Suscríbete al canal oficial de WhatsApp de Fútbol Centroamérica y vive una experiencia única con noticias verificadas.