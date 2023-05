La temporada 2022-23 de la Premier League de Inglaterra está cada vez más cerca de terminar. Solo tres jornadas restan y hay acción a lo largo de la tabla de posiciones. El Manchester City y el Arsenal se dirimen el título, mientras Liverpool (que ya aseguró puestos de Europa League) quiere meterse en Champions, a costas del Newcastle o Manchester United. Tottenham buscará lo mismo, aunque defendiendo también su lugar en copas internacionales (Brighton, Aston Villa y Brentford lo siguen de cerca). La parte baja, donde se libra la lucha por la permanencia, también está que arde.

Es precisamente esa la batalla en la que está involucrado el Nottingham Forest del costarricense Keylor Navas. Gracias a su victoria por 4-3 frente al Southampton en la jornada 35, actualmente está fuera de los puestos de descenso al Championship. Sin embargo, solo tres unidades lo separan del Leicester City (quien estaría perdiendo la categoría transitoriamente junto al Leeds y los Saints).

Los próximos tres juegos de Keylor Navas

Por la fecha 36 los dos veces campeones de Europa visitar al Chelsea, uno que está de capa caída y fuera de todo tipo de competición continental. Será el sábado 13 de mayo a partir de las 8 AM de Centroamérica. La anteúltima parada será la más dura: en casa, sí, pero ante los Gunnersque necesitan sumar de a tres para no servirle el título en bandeja a los Citizens. Sábado 20 desde las 10:30 AM en el City Ground.

El destino final será el Selhurst Park Stadium de Londres, frente a un Crystal Palace que está en la misma situación que los Blues: ya no pueden acceder a torneos internacionales, aunque tampoco tienen la posibilidad matemática de descender.

Cómo va el Nottingham Forest de Keylor Navas en la tabla de posiciones