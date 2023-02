Por tercer partido consecutivo, el ex guardameta del PSG dio la cara por el Nottingham Forest y, con múltiples intervenciones, fue vital para rescatar un empate 1-1 ante el Manchester City.

El Nottingham Forest de Keylor Navas igualó 1-1 con Manchester City en la fecha 24 de la Premier League. Los dirigidos por Pep Guardiola estaban obligados a llevarse los tres puntos en su visita a la rivera del Río Trent debido a que más temprano el Arsenal venció 4-2 al Aston Villa, pero el conjunto Red les amargó la tarde y los bajó de la cima del torneo.

City Ground fue una caldera desde el inicio. La afición Red, consciente de la complejidad del partido, cantó al compás de cada quite de sus jugadores, que se movían de izquierda a derecha en un bloque bajo que complicó a los mancunianos. La chance más clara que tuvieron en el inicio no incluyó al tico en la ecuación, pues Warrel bloqueó un certero remate a bocajarro de Grealish.

El conjunto local lastimó de contra a través de su goleador, Johnson. Primero se internó en el área, pero su tiro fue bloqueado por la defensa Citizen; luego recibió un pase aéreo de Danilo al espacio y sacó un remate ancho. Por lo demás, fue un monólogo inocuo de los líderes del torneo. Al menos hasta el minuto 32, cuando un cabezazo de Rodri —habilitado por De Bruyne con quirúrgica precisión— rozó el palo de la portería de Keylor.

La segunda aproximación clara, un disparo desde afuera del área de Bernando Silva, corrió con la misma suerte: afuera pero cerca. Hasta que minutos después, al 41', el portugués se llenó el empeine zurdo de primera intención y perforó la portería del costarricense. La defensa, esta vez, le dio el espacio suficiente para que marcara un golazo, que fue un premio a la insistencia.

El City no quitó el pie del acelerador en el complemento. En los albores del mismo, Foden se fue mano a mano con Navas y optó por habilitar a Haland, pero Felipe se vistió de bombero para interceptar el pase. Instantes después, fue el ex Real Madrid quien salvó a los suyos al tapar con su humanidad un testazo a quemarropa de Laporte y luego embolsar, sin dar rebote, un disparo de De Bruyne.

El noruego, sin embargo, tuvo dos chances claras que desperdició: Keylor no pudo contener un potente disparo de Foden y el rebote le quedó a Erling, cuyo cabezazo se estrelló en el poste y luego, con el arco nuevamente a su merced, disparó por encima. Los embates mancunianos no cesaron. Y Navas no tuvo respiro, pero siempre respondió. Inclusive le sacó del ángulo un disparo de tiro libre a Gündogan.

Sin embargo, sobre el final tuvo lugar el batacazo. Cuando Nottingham Forest carecía de respuestas físicas y futbolísticas, su ímpetu lo llevó a dar un golpe de efecto: una brillante combinación entre Johnson y Gibbs-White terminó en un centro rasante para el recién ingresado Chris Wood (84'), quien convirtió a placer y puso delirar a la afición Red.

La fiesta durará toda la semana en Nottingham, mientras los Tricky Trees se preparan para visitar al West Ham, un rival directo en la lucha por la permanencia, el sábado 25 de febrero. Con este resultado, los pupilos de Steve Cooper quedaron decimoterceros, con 25 puntos. Más lejos de la zona de descenso. Mientras que los Citizens bajaron al segundo lugar, quedando a 2 unidades del Arsenal.