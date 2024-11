De exportación: Saprissa le enseña a Boca Juniors lo que es el orgullo morado

A lo largo de sus 89 años de historia, Deportivo Saprissa, el equipo más laureado del fútbol costarricense, ha obtenido un nivel de influencia que trasciende las fronteras de Costa Rica y Centroamérica.

Esto se vio reflejado recientemente, cuando Sucetty Mora, una aficionada del Monstruo Morado, vivió una experiencia inolvidable durante su visita al icónico barrio de La Boca, en Buenos Aires, Argentina, hogar del Club Atlético Boca Juniors.

El Monstruo se hace sentir en territorio azul y oro

Al ingresar a una tienda de camisetas xeneizes cercana a La Bombonera, la aficionada escuchó una melodía familiar que rápidamente identificó como “Viva Saprissa”, uno de los himnos más emblemáticos del equipo tibaseño.

La historia que publicó @sumy-08 (Instagram).

La fanática morada no dudó en compartir el momento a través de un video en sus redes sociales. “Entrar a una tienda y que pongan esta canción. Aquí sí saben del buen fútbol”, escribió en su cuenta de Instagram junto a corazones morados.

Viva Saprissa: la historia tras el hit

La canción “Viva Saprissa”, interpretada por el músico Carlos Suárez Rojas, se ha convertido en un símbolo de identidad para los aficionados morados desde su creación hace más de 35 años.

Suárez, quien formó parte del popular grupo costarricense La Banda, recuerda con humor el momento en que fue convocado para grabar lo que terminaría siendo un tema trascendetal para Tibás.

“Ricardo Sáenz me llamó y me preguntó si seguía siendo saprissista. Cuando le dije que sí, me pidió que fuera al estudio para grabar una canción para Saprissa. Le pregunté cuánto pagarían y me respondió que nada, que era por puro amor. Diay, le dije que al menos me pagaran el taxi”, declaró el artista en 2017.