Cuentas pendientes: Jafet Soto amenaza a Guimaraes en la previa del clásico entre Herediano y Alajuelense

Este martes 19 de noviembre, Club Sport Herediano visitará el Estadio Alejandro Morera Soto para medirse ante Liga Deportiva Alajuelense en una nueva edición del Clásico Provincial costarricense.

Este duelo clave en la lucha de los florenses por la clasificación a la fase final del Torneo Apertura 2024 promete tensión al más alto nivel, especialmente después de las polémicas declaraciones de Jafet Soto, quien calentó la previa con un mensaje que resonó en Alexandre Guimaraes.

ver también Herediano no duerme: el gran temor de Jafet Soto en la previa del clásico con Alajuelense

Un nuevo capítulo en la novela de Jafet Soto y Alexandre Guimaraes

La animadversión entre Jafet Soto y Guimaraes no es nueva y se remonta al Mundial de Corea-Japón 2002. En aquel entonces, Guima era el entrenador de la Selección de Costa Rica y decidió no convocarlo para la cita mundialista, donde La Tricolor quedó eliminada en fase de grupos tras ocupar el tercer lugar del Grupo C, liderado por Brasil y Turquía.

Jafet Soto se perdió el Mundial 2002 (Getty).

Ahora, el mandamás del Team sorprendió con una advertencia en la previa del duelo ante los erizos. “Yo soy costarricense, me gusta Costa Rica, amo Costa Rica, jugué en la selección de Costa Rica 60 o 70 partidos, no jugué mundiales porque no quisieron que jugara mundiales… pero ahí me voy desquitando de a poquito”, disparó Jafet Soto.

Un rencor que perdura a través del tiempo

El trasfondo de estas declaraciones ya había sido mencionado por Jafet Soto en entrevistas anteriores: “Hay situaciones de las que Costa Rica no podría privarse. Y una de ellas es que yo no fuera a un Mundial”, declaró el ex futbolista en su momento.

Publicidad

Publicidad

El presidente de Herediano tampoco escatimó palabras al referirse a su vínculo con el DT de origen brasileño. “No le caía bien al hombre. Se lo diría en la cara, si me lo topo ni lo saludo”, comentó hace unos años.