Ciertamente, la salida de Gustavo Alfaro sacudió a la Selección de Costa Rica. Después de impulsar aún más el recambio generacional y hacer un digno papel en la Copa América 2024, el técnico argentino se marchó a Paraguay, dejando a su compatriota Claudio Vivas nuevamente al frente del banquillo.

Las primeras pruebas para el también director deportivo de selecciones nacionales llegarán en la fecha FIFA de setiembre, cuando la Tricolor reciba a Guadalupe en San José el jueves 5 y visite cuatro días después a Guatemala, en el Estadio Doroteo Guamuch Flores, por la Liga de Naciones de la Concacaf.

Claudio Vivas toma distancia de Gustavo Alfaro

Según La Teja, una de las primeras decisiones fuertes de Claudio Vivas sería citar nuevamente a Alonso Martínez a la Sele. El delantero del New York City está brillando en la MLS, pero no estaba en el radar de Alfaro y no fue tenido en cuenta para la Copa América.

“Creo que son decisiones que el profesor tiene que tomar. No hemos tratado, no hemos hablado, ni tenido ninguna conversación. Cuando llegue el momento, uno quiere representar al país“, le había externado el ex Alajuelense a ESPN.

El delantero viene de marcar un doblete en el reciente empate 2-2 con Chicago Fire, confirmando que esta —pese a que todavía no terminó— es la mejor temporada goleadora de su carrera: anotó 11 goles en 23 partidos (1.156 minutos), incluyendo la MLS y la Leagues Cup.

Otra de las caras nuevas en el combinado costarricense sería Diego Campos, quien también está imparable y es el máximo artillero de Alajuelense con 9 dianas en 11 cotejos. Sin embargo, su explosión se dio luego del certamen continental.

Las cifras de Alonso Martínez en la Selección de Costa Rica

En total, Alonso Martínez jugó 14 partidos con la Selección de Costa Rica en los que no logró marcar goles. Su última convocatoria fue en marzo del año pasado, sumando minutos en el triunfo 2-0 sobre Martinica y la caída 0-1 contra Panamá por la Liga de Naciones.

El momento de la verdad para el veloz extremo de 25 años llegará este miércoles 28 de agosto, cuando Claudio Vivas revele la nómina a las 12:30 del mediodía.