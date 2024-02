No cabe duda de que Carlos Mora es uno de los futbolistas que más promete en Costa Rica. En el 2023 se convirtió en uno de los jugadores a seguir y con oportunidad de salir al extranjero. Sin embargo, su nivel actual no está bastando para dar el salto de Alajuelense hacia otro equipo.

De hecho, en el inicio de la era de Gustavo Alfaro, el talentoso costarricense, no tuvo minutos en aquellos compromisos frente a la Selección de Panamá. A pesar de ello, por su temprana edad, el extremo reconoce que su rendimiento volverá a colocarlo en el radar.

“Estoy tranquilo, todo llega a su tiempo, yo trabajo para estar ahí y tengo que esforzarme al máximo. Algo tengo que hacer más porque no me está alcanzando, tengo que estar ahí para aportarle a la selección”, manifestó Carlos Mora, en su momento.

¿Qué dijo Carlos Mora sobre su salida al extranjero?

Al igual, el atacante también se refirió a su salida al exterior, donde fue autocrítico, asegurando que “no le ha alcanzado para fichar afuera”: “Al final yo estoy tranquilo y feliz acá. Claramente quiero dar ese salto (al extranjero) y tengo que ir con tranquilidad. La oportunidad llegará”, dijo.

“Al final, para eso tengo que trabajar más porque no me ha alcanzado con lo que he hecho. Entonces tengo que trabajar más, seguir mejorando y seguir haciendo las cosas mejor. Yo me mantengo tranquilo, creo que cuando sea el momento y se presente una buena oportunidad, será bienvenida”, agregó.

Destacar que, meses atrás, el jugador ya afirmó que se mantenía con paciencia mientras que llegara una oferta: “En la Liga estoy feliz, la oportunidad llegará cuando tenga que llegar, la analizaremos en su momento. Ahora quiero dar el máximo de mi acá, y buscar salir más adelante, Dios sabrá cuándo es el mejor momento”, aseguró.

¿Cuándo vuelve a jugar Alajuelense?

Alajuelense volverá a los terrenos de juego, el próximo sábado 24 de febrero, cuando se mida a Herediano en la próxima fecha de la Liga Promerica. El encuentro se disputará a partir de las 6:00 p.m.