Rolando Fonseca es un jugador histórico del futbol de Costa Rica, por lo que cada vez que emite una opinión da de que hablar, en esta ocasión lo hizo para mencionar la actualidad de Saprissa y la Liga Deportiva Alajuelense, que incluso comparó sobre sus actualidades.

Aunque para uno de los máximos goleadores ticos esto no es de manera positiva, porque a su punto de vista ninguno de los clubes está pasando por un buen momento, bastaba confirmarlo con ver sus últimos resultados.

Su opinión

Fonseca se presentó la mañana de hoy a Telenoticias, en el que se presentó para analizar la jornada del futbol de Costa Rica que se disputará el fin de semana, en el que estuvo charlando con Melissa Alvarado y Christian Sandoval, dejando un fuerte dardo para ambos equipos.

Según el exjugador es injusto que no se hable que ambos están viviendo una crisis deportiva, solamente se menciona a Alajuelense en algunos casos, pero no en Saprissa, esto porque no la está pasando bien en los dos torneos que está disputando.

Su crítica

“La Liga estuvo afuera de la zona de clasificación y era crisis, pero en el caso de Saprissa, la gente dice que no, pero también es crisis. Para Vladimir (Quesada) es preocupante no estar y que bueno por esos nuevos invitados como San Carlos y Guanacasteca que están ahí porque eso es competencia”, dijo.

“Hay que darle nivel al campeonato nacional y si usted se está descuidando como equipo grande, vea a ver cómo resuelve lo suyo, por eso es que los equipos grandes tienen una planilla profunda y hablan del gran nivel en su planilla, pues que lo hagan valer”, agregó.

“Saquen su billetera y háganla pesar, porque es muy fácil llegar a lo internacional y decir ‘por la billetera es que perdemos’ ¿y en lo local su billetera qué?”, concluyó de manera contundente Fonseca.

