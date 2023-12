Ariel Lassiter, delantero del Montréal Impact de la MLS, se encuentra inmerso en el microciclo de la Selección de Costa Rica, un espacio dedicado a jugadores que han culminado sus compromisos con distintos clubes, ya sea en el ámbito local o internacional.

El legionario costarricense ha logrado consolidarse en el equipo norteamericano desde su llegada, mostrando regularidad en su desempeño. De un total de 35 partidos disponibles, ha participado en 32, contribuyendo con un gol y dos asistencias.

En sus palabras, Lassiter destacó su nuevo rol en el Montréal Impact, donde se ha convertido en un líder para el grupo: “He jugado bastante este año, siento que he ido creciendo como jugador, me ha tocado otro rol en Montréal, ahora me ha tocado como líder”.

Pero no todo es color de rosas, en la entrevista que realizó con ESPN, el atacante reconoció que se arrepiente un poco de haber cambiado de club. La gran justificación tiene que ver con la gran posibilidad que se perdió al irse al equipo de Canadá.

¿Por qué se “arrepiente” Lassiter de haber sido del Inter Miami?

Previo a su paso por el Montréal Impact, Lassiter formó parte del Inter Miami, equipo que se ha convertido en el foco de atención en la MLS tras la llegada de Lionel Messi. El costarricense dejó la institución en abril, meses antes de la llegada del astro argentino a Estados Unidos en julio.

Al respecto, el legionario costarricense expresó ante la prensa: “Obviamente, cualquiera quiere compartir camerino con Lionel Messi. Es parte del fútbol, en la MLS es así, los cambios se dan de un momento a otro y uno no tiene opción de decir sí o no“.

¿Está feliz Ariel Lassiter de jugar en el CF Montreal?

Más allá de no poder compartir plantilla con Messi, Lassiter se mostró contento de jugar en el CF Montreal y tener un gran presente: “Al final del día, el cambio fue importante para mí y pude aprovecharlo. Así es el fútbol, pero uno no sabe qué pueda pasar en el futuro“.

