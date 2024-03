Hace unos días Andrés Carevic dejó de ser el entrenador de la Liga Deportiva Alajuelense debido a los malos resultados del equipo. La goleada en Concachampions ante el New England Revolution, fue la gota que terminó con la paciencia de la directiva y aficionados. Sin embargo, el DT argentino ya encontró una nueva casa en Concacaf.

¿En dónde entrenará Andrés Carevic?

El argentino Andrés Carevic ha sido elegido como nuevo entrenador del Club Puebla para lo que resta del Torneo Clausura 2024 de la Liga MX. Carevic llega en sustitución de Ricardo Carbajal, quien fue destituido del cargo tras los malos resultados del equipo.

Se espera que el anuncio oficial se haga en las próximas horas, pero el acuerdo entre Carevic y el Puebla ya está cerrado. El estratega argentino, naturalizado mexicano, ya tiene experiencia en la Liga MX, habiendo dirigido anteriormente en Atlante, Pachuca y Venados FC.

“Ya hay DT después de varias entrevistas, personajes que no quisieron tomar el proyecto, otros que no se pudo y decidieron irse por Andrés Carevic, ex DT del Alajuelense y con experiencia en FB del Atlante y Pachuca”, indicó la periodista de TUDN, Zaritzi Sosa.

¿Cuáles fueron los números de Andrés Carevic en Alajuelense?

Andrés Carevic fue importante en la Liga Deportiva Alajuelense durante su primera etapa como entrenador del equipo, entre 2019 y 2021. Su paso por el club estuvo marcado por éxitos y un rendimiento excepcional.

En 108 partidos dirigidos, Carevic cosechó 63 victorias, 27 empates y solo 18 derrotas, lo que se traduce en un rendimiento positivo del 66%. Este porcentaje lo coloca como uno de los entrenadores más exitosos en la historia de la institución rojinegra.

Los logros más importantes de Carevic en su primera etapa con Alajuelense fueron: