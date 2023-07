Este sábado, Costa Rica y México disputarán los cuartos de final de la Copa Oro 2023 en el AT&T Stadium de Arlington, Texas. Partido que ambas selecciones buscarán ganar para demostrar que, a pesar del flojo presente futbolístico que atraviesan, su gen competitivo está intacto. Especialmente en el caso de la Sele, que hasta el momento no ha podido vencer al Tri en el torneo.

A pesar del favoritismo, la prensa mexicana ha criticado el nivel del equipo conducido por Jaime “Jimmy” Lozano, así como también algunas actuaciones individuales. Sin ir más lejos, el periodista Álvaro Morales apuntó directamente contra Guillermo Ochoa, a quien no considera apto para saltar al campo como titular luego de su actuación en la derrota 1-0 ante Qatar.

“Ochoa no puede ser el portero de la selección mexicana de fútbol contra Costa Rica. Ya no tiene la edad y ya no tiene los reflejos, entre otras tantas cosas. Lo demostró así en el último partido. Un cabezazo de más de once metros donde no es necesariamente el único responsable, por supuesto”, inició la editorial de Morales.

El comentarista de ESPN añadió que el “Memo” tampoco debería ser tenido en cuenta “para la siguiente Copa del Mundo. Sus reflejos cubrían sus deficiencias para salir. Estaba viendo el otro día el partido de Copa Libertadores de vuelta, Rosario Central-Cruz Azul, y el ‘Conejo’ Pérez da una cátedra de cómo se debe ser portero en la vida, en la cancha. Una actuación que jamás ha dado Guillermo Ochoa”.

Para Morales, el futbolista del Salernitana “vive de lo que hizo contra Brasil” en el Mundial de 2014, donde fue vital con sus atajadas para obtener un empate 0-0. Empero, recalcó, “hay que recordar también qué hizo contra Croacia. Le salvaron el trasero en dos ocasiones. Una victoria en una Copa del Mundo a la que quizá no le hemos dado un valor suficiente”.