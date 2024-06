En tan solo diez minutos, el costarricense Alonso Martínez anotó un triplete histórico para el New York City FC.

La bandera costarricense sigue flameando con fuerza en la MLS. En este caso, el encargado de portarla con orgullo y llevarla a lo más alto es Alonso Martínez, quien se ha despachado con un hat-trick en la goleada 5-1 de New York City FC sobre San Diego Earthquakes.

El equipo de la Gran Manzana acumula cinco victorias consecutivas, en las que anotó 13 goles y recibió cinco, una racha que le permite ubicarse en la tercera posición de la Conferencia Este de la MLS, detrás de Inter Miami y Cincinnati.

Alonso Martínez anotó el hat-trick más rápido en la historia del New York City

El festejo por triplicado del ex delantero de Alajuelense no fue uno más. Se trata, ni más ni menos, del hat-trick más rápido en la historia del New York City. Alonso Martínez ha sido fundamental para transformar un triunfo ajustado en una goleada.

El atacante tico ingresó a los 59 minutos del partido y apareció a los 85′ para marcar su primer tanto que parecía simplemente sellar la victoria 3-1, pero en tiempo de adición, a los 92′ y 94′, llegaron las otras dos conquistas que le valieron quedarse con el balón del juego correspondiente a la jornada 17 de la MLS.

El mensaje de Alonso Martínez a Gustavo Alfaro

Para un jugador no hay nada mejor que hablar dentro del campo de juego. Y eso fue lo que hizo Alonso Martínez al marcar su triplete, curiosamente, mientras la Selección de Costa Rica no podía quebrar el cero en el amistoso frente a Uruguay.

Esto, sin duda, es un mensaje para Gustavo Alfaro, que en los seis meses que lleva al mando de La Sele aún no citó al delantero de 25 años y en los próximos días deberá entregar la lista con los legionarios para encarar el inicio de las Eliminatorias y la Copa América 2024.