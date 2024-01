Liga Deportiva Alajuelense recibirá hoy a Liberia por la 3ª jornada del Torneo Clausura 2024 de la Primera División de Costa Rica. El cuadro Manudo apunta a sumar su tercera victoria consecutiva en el regreso a “La Catedral”, aunque los de Ciudad Blanca no se la pondrán fácil: arrastran una racha de 7 juegos sin ganes y precisan cortarla de una vez por todas.

Alajuelense vs. Liberia: cuándo juegan, a qué hora y en qué canal ver el partido

El encuentro entre Alajuelense y Liberia tendrá lugar hoy, sábado 20 de enero, a las 18:00 horas, en el Estadio Alejandro Morera Soto. La transmisión EN VIVO y EN DIRECTO del mismo estará a cargo de FUTV, la app TDMAX y su respectiva página web.

UNAFUT comunicó que la cuarteta arbitral que impartirá justicia esta noche la integrarán Keylor Herrera (juez principal), Enmanuel Alvarado (asistente 1), Luis Granados (asistente 2) y Marco Guido (cuarto árbitro).

Alajuelense vs. Liberia: cómo llega la Liga

Después de vencer 1-0 a Sporting sin brillo pero mereciéndolo, el conjunto de Andrés Carevic impuso condiciones en una cancha siempre complicada como el “Lito” Pérez y derrotó 1-0 a Puntarenas gracias a la gol de Jonathan Moya. La asistencia se la dio Joel Campbell, a quien minutos después le atajó un penal Miguel Ajú.

“Tuvimos un partido súper controlado, en el que no tuvimos riesgo en nuestra valla. Creo que el rival no nos creó peligro, desde mi punto de vista. Hicimos un gran partido, pudimos dar más, creo que desde el funcionamiento podemos hacer más”, reflexionó Carevic post partido.

Alajuelense vs. Liberia: cómo llegan los Coyotes

La bronca es palpable en Minor Díaz. Su equipo perdió 3-2 en la jornada inicial con San Carlos, encuentro en el que hubo una mano no sancionado a Marco Julio Mena en el primera tanto, y recientemente cayó 1-0 en casa ante Herediano dando pelea, aunque le anularon un gol a Cristian Reyes por la posición de un compañero que, según el árbitro, estorbó la vista de Aarón Cruz.

“Aquí pasan los errores y con los árbitros no pasa absolutamente nada, hoy sí estoy un poco molesto. Yo no pongo pretextos, hoy no ganamos porque mi equipo no atinó al marco, fuimos más que el rival y el técnico (Jafet Soto) lo ha reconocido”, externó Díaz.

Alajuelense vs. Liberia: último partido entre ambos

Alajuelense y Liberia se vieron las caras por última vez el 1 de octubre, en la fecha 13 del campeonato anterior. En aquella ocasión, empataron 3-3: Johan Venegas (20′), Doryan Rodríguez (33′) y Giancarlo González (90’+1) convirtieron para los Rojinegros, mientras que para los locales anotaron Raúl Vidal (58′), Daniel Colindres (69′) y Jeyland Mitchell (90’+5).

