Alajuelense tendrá una baja sensible ante Saprissa en el Clásico Nacional

El entrenador de la Liga Deportiva Alajuelense, Andrés Carevic, se verá impedido de dirigir desde el banquillo en el próximo encuentro frente al Deportivo Saprissa, debido a que fue expulsado durante el partido contra Grecia y, por ende, deberá cumplir una suspensión disciplinaria.

Las tensiones estaban en su punto máximo en el equipo rojinegro, que buscaba desesperadamente igualar el marcador utilizando todas las vías posibles. En medio de la intensidad del juego, una jugada en particular desató una serie de reclamos por parte del cuerpo técnico de la Liga.

Esto atrajo la atención del cuarto árbitro, quien llamó al árbitro principal, David Gómez. Sin vacilar, Gómez mostró la tarjeta roja a Andrés Carevic, el entrenador del equipo. Esto sucedió de manera sorpresiva en el transcurso del segundo tiempo en el juego que en ese momento perdían 1-0 en el estadio Rafael Bolaños.

¿Qué se dijo sobre esta expulsión de Andrés Carevic?

“Es inexplicable, el reclamo fue tan natural como el de todos, posiblemente el 100% de los reclamos que hay en fútbol. Me parece no solo fue muy apresurado, sino que me cuesta entender que esto suceda sabiendo lo que se viene”, respondió Arriola, asistente rojinegro.

¿Cómo llega Alajuelense ante Saprissa?

Alajuelense logró rescatar un valioso punto que los lleva a acumular un total de 14 puntos en la tabla de clasificación, suficiente para asegurar el segundo lugar. Sin embargo, la expulsión del entrenador tendrá repercusiones significativas, ya que el próximo viernes enfrentarán el clásico nacional contra Saprissa, y los manudos no podrán contar con la presencia de su estratega en el banquillo.

De esta manera, el próximo viernes en este encuentro tan crucial, Martín Arriola y Mario Cabezas se encargarán de dirigir al equipo desde el banquillo, mientras que Andrés Carevic deberá hacer su contribución desde la distancia, incapaz de estar presente físicamente debido a la sanción disciplinaria impuesta tras su expulsión.

